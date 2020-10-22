В США арестован российский гражданин

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники», — указывается в Twitter российского диппредставительства.