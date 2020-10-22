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Россиянин задержан в США по подозрению в контрабанде электроники 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 8 часов назад
В США арестован российский гражданин
Фото: РИА Новости
Американские правоохранительные органы уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании российского гражданина по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электроники. Задержанных обвиняют в контрабанде электронных устройств, прежде всего товаров компании Apple.

«Генконсульство сегодня получило уведомление от американских правоохранительных органов о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники», — указывается в Twitter российского диппредставительства.

В понедельник прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что семеро обвиняемых — Акмал Асадов, Сайюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сокхончук и Зокир Искандеров — были арестованы в Нью-Йорке, Азамат Бобомуродов — в штате Иллинойс, еще двое, имена которых не раскрываются, находятся в розыске. По данным прокуратуры, Дайбагия является гражданином России, передает ТАСС.
Накануне «Аэрофлот» заявил об отсутствии сотрудников компании в списке лиц, обвиненных Вашингтоном в контрабанде электроники из США в Россию. Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заподозрила группу из десяти человек, включая, как утверждается, сотрудников «Аэрофлота», в контрабанде электронных устройств, в частности, продукции Apple — Apple iPhone, iPad и Apple Watch — на сумму 50 млн долларов.
Напомним, авиаэксперт Роман Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предупреждал о риске политизации дела о контрабанде против сотрудников «Аэрофлота». Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что скандал не случайно разгорелся в канун президентских выборов в США.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Роман Гусаров , Борис Межуев , Аэрофлот , Министерство юстиции США , Apple , МВД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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