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Захватчик банка в Грузии направился к Абхазии с тремя заложниками 

Lenta.ru 55 минут назад
Захватчик банка в Грузии направился к Абхазии
Фото: Кадр: Telegram-канал RT
Мужчина, который захватил отделение банка в городе Зугдиди, вместе с тремя заложниками выехал к границе с Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рустави-2».
По данным телеканала, мужчина передвигается на полицейском автомобиле. Предположительно, он направляется в сторону вертолета. Известно, что правоохранители отдали мужчине 500 тысяч долларов, которые он требовал при захвате здания.
Инцидент произошел 21 октября днем. Вооруженный автоматом мужчина ворвался в филиал кредитной организации, взял в заложники находившихся там людей и потребовал деньги, а также гарантии безопасного отхода. Спецоперация по освобождению заложников велась более восьми часов.
Затем в сети появились кадры, на которых злоумышленник выходит из здания с тремя заложниками и садится в полицейскую машину. По новым данным агентства, из отделения было освобождено 43 человека.
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Происшествия , В мире , Абхазия , Грузия , Зугдиди
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