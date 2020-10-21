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В смерти дочери Конкина обнаружили «нестыковки» 

Вероника Полынина 49 минут назад
В смерти дочери Конкина обнаружили «нестыковки»
Фото: РИА Новости
Дочь актера Владимира Конкина не собралась сводить счеты с жизнью, уверен новый адвокат семьи Конкиных Алексей Таратухин.
Адвокат рассказал, что в вечер гибели София Конкина активно переписывалась с дочерью, а атмосферы беседы была теплой и любящей.

«Из переписки видно, что она не намерена добровольно уходить из жизни, любит дочь, рассказывает, какие классные шапочки купила обеим», — заявил Таратухин «360».

По словам адвоката, София активно пользовалась эмодзи «с поцелуйчиками и сердечками», отвечала быстро и писала без ошибок, что опровергает версию о сильном опьянении.

«Дочь Софии говорит маме: «Кстати, Миша ушел». То есть, мама ушла, сожитель Михаил Серов тоже уходит, оставив ребенка одного. Почему? В связи с чем? Алиби у него на вечер-ночь нет», — задался вопросами Таратухин.

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Он отметил и другие странности в поведении Серова: уже на следующий день после гибели Софии он выставил на продажу посудомоечную машину из ее квартиры.
Кроме того, по мнению адвоката, странным является тот факт, что Конкина оказалась в фитнес-клубе вечером во вторник. В ее телефоне нашли беседу, где она говорит подруге, что не ходит в зал по понедельникам и вторникам.

«Эти моменты требуют своего объяснения. Несостыковки бросаются в глаза сразу же», — уверен Таратухин.

Он также рассказал, что у Владимира Конкина есть подозрения в причастности бывшего мужа дочери в ее гибели. По словам адвоката, Конкин уверен, что бывший супруг Софии собирался любыми способами завладеть его имуществом. На данный момент он является законным представителем Алисы — внучки актера. В случае смерти Владимира Конкина он сможет распоряжаться его наследством.
Как сообщал «Рамблер», София Конкина погибла 24 сентября. Девушка была найдена без сознания в бассейне фитнес-клуба. Конкину доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.
Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , Михаил Серов , София Конкина
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