Студентка медвуза погибла в Москве

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
По его информации, яма не была ограждена, 19-летняя девушка не увидела ее в темноте и упала. Несчастный случай произошел рядом с домом 33 по Нижней Первомайской улице, студентку обнаружили лежащей вниз головой.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста. Несчастный случай произошел между Варшавским шоссе и улицей Большая Тульская. Москвич попал в яму между мостом и перекрытием. Спасти его не удалось.