Студентка медвуза погибла в Москве

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В Москве студентка упала в яму для столба освещения и умерла

Национальная Служба Новостейиещё 3
16 часов назад
Студентка, учившаяся в Первом Московском государственном университете имени Сеченова, шла ночью по улице и провалилась в яму, вырытую для столба освещения. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах столицы.
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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
По его информации, яма не была ограждена, 19-летняя девушка не увидела ее в темноте и упала. Несчастный случай произошел рядом с домом 33 по Нижней Первомайской улице, студентку обнаружили лежащей вниз головой.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста. Несчастный случай произошел между Варшавским шоссе и улицей Большая Тульская. Москвич попал в яму между мостом и перекрытием. Спасти его не удалось.
Происшествия,МГУ,МВД,РИА Новости,Москва,
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