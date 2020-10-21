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В деле о захвате заложников в Банке Грузии нашли связь с Саакашвили 

Вероника Полынина 25 минут назад
В захвате заложников в Грузии нашли след Саакашвили
Фото: ТАСС
Заложник из банка в грузинском городе Зугдиди оказался как две капли воды похож на знакомого опального бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Издание «Sputnik Грузия» нашло в интернете фотографию «того самого заложника, который позвонил в оппозиционные каналы и сообщил о требованиях захватчика».
На снимке возможный заложник позирует с Саакашвили, который ранее заявлял, что после парламентских выборов в Грузии рассчитывает вернуться в страну и стать премьер-министром.
"Он снял чеку с гранаты и требует 500 тыс. долларов"
Заложник Ираклий Кварацхелия передал оппозиционным грузинским телеканалам требования террориста: полмиллиона долларов США, вертолет или машина и возможность спокойно покинуть банк. Он также рассказал, что захватчик один, в руке он держит гранату без чеки.
Как сообщал «Рамблер», в среду вооруженный захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил сотрудников и посетителей. По разным данным, в заложниках оказались от 19 до 30 человек. Части людей удалось сбежать, еще часть террорист освободил сам. Сейчас в заложниках продолжают находиться около 15 человек.
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Происшествия , Михаил Саакашвили
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