В захвате заложников в Грузии нашли след Саакашвили

Издание «Sputnik Грузия» нашло в интернете фотографию «того самого заложника, который позвонил в оппозиционные каналы и сообщил о требованиях захватчика».

На снимке возможный заложник позирует с Саакашвили, который ранее заявлял, что после парламентских выборов в Грузии рассчитывает вернуться в страну и стать премьер-министром.

Заложник Ираклий Кварацхелия передал оппозиционным грузинским телеканалам требования террориста: полмиллиона долларов США, вертолет или машина и возможность спокойно покинуть банк. Он также рассказал, что захватчик один, в руке он держит гранату без чеки.

Как сообщал «Рамблер», в среду вооруженный захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил сотрудников и посетителей. По разным данным, в заложниках оказались от 19 до 30 человек. Части людей удалось сбежать, еще часть террорист освободил сам. Сейчас в заложниках продолжают находиться около 15 человек.