«Изнасиловали пять майоров и два капитана»

Москве сотрудница полиции прогуляла работу и выдумала групповое изнасилование, чтобы объяснить отсутствие на службе. Об этом в среду, 21 октября, сообщает « Московский комсомолец ».

Женщина уверяла, что ей позвонил брат, которого якобы задержали в Солнечногорске, и она отправилась в отдел полиции, чтобы разобраться в произошедшем. Там сотрудницу, по ее же словам, окружили «пять майоров и два капитана», заперли дверь и изнасиловали.

После такого заявления в полиции началась проверка, в результате которой в истории потерпевшей были выявлены несостыковки. В частности, в ходе опознания женщина указала на участкового, который работает в другом отделе полиции и не мог быть на месте происшествия. Тогда сотрудница призналась, что всю историю выдумала, чтобы оправдать свой прогул.