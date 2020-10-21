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Сотрудница полиции объяснила прогул выдуманным групповым изнасилованием 

Lenta.ru 41 минуту назад
«Изнасиловали пять майоров и два капитана»
Фото: ТАСС
В Москве сотрудница полиции прогуляла работу и выдумала групповое изнасилование, чтобы объяснить отсутствие на службе. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Московский комсомолец».
Женщина уверяла, что ей позвонил брат, которого якобы задержали в Солнечногорске, и она отправилась в отдел полиции, чтобы разобраться в произошедшем. Там сотрудницу, по ее же словам, окружили «пять майоров и два капитана», заперли дверь и изнасиловали.
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После такого заявления в полиции началась проверка, в результате которой в истории потерпевшей были выявлены несостыковки. В частности, в ходе опознания женщина указала на участкового, который работает в другом отделе полиции и не мог быть на месте происшествия. Тогда сотрудница призналась, что всю историю выдумала, чтобы оправдать свой прогул.
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Происшествия , Московский комсомолец , Москва , Московская область , Солнечногорск
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