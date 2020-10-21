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Убийца учителя во Франции оставил обращение на русском языке 

News.ru 50 минут назад
Террорист Абдулах Анзоров, который обезглавил учителя недалеко от Парижа, после преступления разместил в соцсетях аудиообращение на русском языке.
На записи он говорил, что «отомстил за пророка». Кроме того, в посте содержалась фотография трупа учителя, передаёт France Presse со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Преступление произошло 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.
Названо имя убившего учителя во Франции москвича
Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября должна состояться национальная церемония прощания с Самюэлем Пати.
Однако нашлись и те, кто поддерживает убийцу. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Об этом в своём Instagram сообщил журналист Александр Лютиков. Имадаев в социальных сетях назвал Анзорова «героем». Дураев же заявил, что «свобода слова во Франции потеряла своё значение», сопроводив эту запись улыбающимся смайликом. Спортсмены быстро удалили эти публикации, однако скриншоты успели попасть в Интернет, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Видео , Альберт Дураев , Charlie Hebdo , France-Presse
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