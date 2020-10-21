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Росгвардия подготовила изменения в правила оборота оружия 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Росгвардия подготовила изменения в правила оборота оружия
Фото: РИА Новости
Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства.

"В частности, предлагается постановлением Правительства Российской Федерации уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас правила регламентируют только вопросы, связанные с принятием на комиссионную продажу оружия и патронов, обращенных в государственную собственность. По данным ведомства, это нередко приводит к неоднозначному толкованию закона "Об оружии".
В Росгвардии отмечают важность данной инициативы — изменения дадут дополнительные возможности собственникам оружия продавать его, сделают этот механизм четким и понятным.
Кроме того, предлагается систематизировать требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов, а также правила их учета. Предлагается и сокращение количества нормативно-правовых актов, которыми эти правила регулируются.

"Эти изменения не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат субъектов оборота оружия", — отметили в пресс-службе.

Предложения Росгвардии представлены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия , Росгвардия , Правительство РФ
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