Росгвардия подготовила изменения в правила оборота оружия 

Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства.

"В частности, предлагается постановлением Правительства Российской Федерации уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас правила регламентируют только вопросы, связанные с принятием на комиссионную продажу оружия и патронов, обращенных в государственную собственность. По данным ведомства, это нередко приводит к неоднозначному толкованию закона "Об оружии".

В Росгвардии отмечают важность данной инициативы — изменения дадут дополнительные возможности собственникам оружия продавать его, сделают этот механизм четким и понятным.

Кроме того, предлагается систематизировать требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов, а также правила их учета. Предлагается и сокращение количества нормативно-правовых актов, которыми эти правила регулируются.

"Эти изменения не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат субъектов оборота оружия", — отметили в пресс-службе.

Предложения Росгвардии представлены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.