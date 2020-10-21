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На российской нефтебазе вспыхнул пожар

Вероника Полынина
1 час назад
В поселке Аэродром на окраине Хасавюрта произошел пожар на нефтебазе.
По информации телеграм-канала Readovka, горят конструкции в непосредственной близости от нефтехранилищ.
На месте возгорания работают пожарные.
Данных о пострадавших нет.
Происшествия,Видео,Хасавюрт,
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