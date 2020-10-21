На Рублевке избили сына гендиректора крупной компании

В элитном поселке Дарьино-Успенское на Рублевке произошла драка с участием школьников. Об этом сообщает
«Комсомольская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на детской площадке одного из домов, где собралась компания местных детей от 6 до 12 лет. Раньше все они дружили между собой, но в какой-то момент 8-летний Сергей, являющийся сыном генерального директора одной из российских компаний, поругался с 10-летним Виктором. Причиной стал спор во время игры, который быстро перерос в драку.
Сергей оказался сильнее противника, однако на помощь Виктору пришел его 12-летний старший брат Александр и 6-летняя сестра Марина. Втроем они повалили Сергея на землю и начали избивать руками и ногами. Сыну гендиректора попытался помочь его младший брат Иван, однако другие школьники не подпустили мальчика, преградив ему путь.
Когда детей удалось разнять, Иван отвел брата домой. 8-летний Сергей был доставлен родителями в больницу с множественными ушибами и травмой головы. Родители обратились в полицию.