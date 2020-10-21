На Рублевке избили сына гендиректора крупной компании

Инцидент произошел на детской площадке одного из домов, где собралась компания местных детей от 6 до 12 лет. Раньше все они дружили между собой, но в какой-то момент 8-летний Сергей, являющийся сыном генерального директора одной из российских компаний, поругался с 10-летним Виктором. Причиной стал спор во время игры, который быстро перерос в драку.