Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

На Рублевке дети избили сына гендиректора крупной российской компании

Мослента
56 минут назад
В элитном поселке Дарьино-Успенское на Рублевке произошла драка с участием школьников. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
На Рублевке избили сына гендиректора крупной компании
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел на детской площадке одного из домов, где собралась компания местных детей от 6 до 12 лет. Раньше все они дружили между собой, но в какой-то момент 8-летний Сергей, являющийся сыном генерального директора одной из российских компаний, поругался с 10-летним Виктором. Причиной стал спор во время игры, который быстро перерос в драку.
Сергей оказался сильнее противника, однако на помощь Виктору пришел его 12-летний старший брат Александр и 6-летняя сестра Марина. Втроем они повалили Сергея на землю и начали избивать руками и ногами. Сыну гендиректора попытался помочь его младший брат Иван, однако другие школьники не подпустили мальчика, преградив ему путь.
Когда детей удалось разнять, Иван отвел брата домой. 8-летний Сергей был доставлен родителями в больницу с множественными ушибами и травмой головы. Родители обратились в полицию.
Происшествия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители