Жители подмосковной Ивантеевки
вышли на борьбу с вышкой 5G, которую сотовая компания собралась установить возле жилого дома. По мнению горожан, своим излучением она может изменять ДНК, сообщает Telegram
-канал Mash.
Оператор инфраструктуры для компаний связи через суд добился разрешения на установку оборудования в жилом районе. В декабре 2019 года начали устанавливать столб и заливать фундамент. Потом жильцы узнали, что именно будет на нем установлено, и забили тревогу, а также начали организовывать дежурства.
Местная жительница Екатерина рассказала каналу, что ее и соседей не устраивает, что вышка станет излучать электромагнитные волны в сторону дома. «Они [вышки] дают сильнейшее излучение, которое влияет на ДНК человека», — утверждает женщина.
Другая собеседница Виктория считает, что лучи от установки будут «полностью пробивать стену».
Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али говорил
, что технология 5G не отразится на здоровье россиян. Данных, что они влияют на генетический код, у ученых нет.