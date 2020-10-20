Оператор инфраструктуры для компаний связи через суд добился разрешения на установку оборудования в жилом районе. В декабре 2019 года начали устанавливать столб и заливать фундамент. Потом жильцы узнали, что именно будет на нем установлено, и забили тревогу, а также начали организовывать дежурства.