Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства более 32 млрд рублей, принадлежащих бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и других преступлениях. Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры.
«Решением суда исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены», — сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Помимо Абызова ответчиками по делу проходили пять кипрских компаний: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd. Как утверждал представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, став в 2012 году советником президента, а в 2012-2018 годах будучи министром по делам Открытого правительства, Абызов нарушил целый ряд запретов, наложенных на него как на должностное лицо. В частности, ему было запрещено заниматься коммерческой деятельностью.
Как заявлял прокурор, проверка надзорного ведомства установила, что запреты Абызовым нарушались, а поданные им справки о доходах носили недостоверный характер. Так, он скрыл, что под его фактическим управлением находились пять офшорных кипрских фирм. Им принадлежало свыше 95% долей в ОАО «Сибэко», расположенном на территории России и являющемся основным поставщиком электроэнергии в Сибирском федеральном округе. 7 февраля 2018 года на территории Кипра Абызов организовал продажу акций «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных фирм поступило 32,5 млрд рублей, которые являлись незаконным доходом. В дальнейшем деньги были отмыты: потрачены на приобретение зарубежных облигаций и иностранной валюты, которые размещались, как правило, в зарубежных банках.
«Все это происходило, когда он находился в должности министра РФ», — утверждал прокурор.
Сам Михаил Абызов иск не признал. Он отметил, что в законе говорится об изъятии имущества, полученного от коррупционных преступлений, и, даже если принять доводы его оппонента, полученные доходы нельзя считать преступными. Он утверждал, что при устройстве на госслужбу обратился за разъяснениями к юристам, уточнив, нужно ли указывать акции и компании, которые ему принадлежат опосредованно. Те ответили, что следует указывать лишь юрлица, которыми он владеет на правах собственности. Экс-чиновник утверждал, что на протяжении всего времени работы министром заполнял и сдавал в правительство и Федеральную налоговую службу декларации о доходах, формы которых не предусматривали более подробного описания. Он расценил иск прокуратуры как нарушение статьи 35 конституции, которая защищает право на частную собственность.
Процесс по иску прокуратуры стартовал 24 сентября в открытом режиме и продолжился 20 октября при закрытых дверях, так как с 13 октября столичные суды закрыли двери для посетителей в целях борьбы с COVID-19. В разгар процесса, 14 октября, стало известно, что Следственный комитет обнаружил у Абызова новые многомиллионные банковские счета. По данным ТАСС, Басманный суд наложил на них арест.