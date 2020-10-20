ГП утвердила обвинение по еще одному делу Гайзера

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«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2013 года Гайзер совершил действия в интересах генедиректора ООО «Деловой Альянс» Александра Ольшевского, который собирался приобрести на выгодных для себя условиях находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного жилого дома. Гайзер дал незаконное распоряжение главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить фирме земельные участки без проведения торгов в нарушение требований Земельного кодекса.

В свою очередь, Поздеев, с марта 2013 года по 29 мая 2014 года неправомерно выделил земельные участки указанной компании, тем самым превысив свои должностные полномочия.

«В результате действий названных лиц 6 земельных участков рыночной стоимостью 11 млн 466 тыс. рублей были незаконно предоставлены в собственность ООО ‘’Деловой Альянс'' за 2 млн 682 тыс. рублей. Тем самым муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму 8 млн 784 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу.

10 июня 2019 года Гайзер был приговорен Замоскворецким судом Москвы по делу о коррупции к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 5 лет.