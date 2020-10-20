Вдова убитого в Австрии чеченца заявила о попытках убить ее

«Я до сих пор молчала, так как это были всего лишь угрозы. Но совсем недавно, ко мне пытался ворваться человек, я успела захлопнуть дверь и стала сразу звонить в полицию. Этот человек мгновенно скрылся, я не запомнила лицо, так как он был в маске», — сообщила Умарова (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Я официально заявляю, что Рамзан Кадыров прислал киллера, чтобы устранить меня за критику в свой адрес», — заключила она, попросив винить во всем именно чеченского главу, если с ней что-то случится.