Вдова убитого в Австрии чеченца заявила о попытках убить ее

Умарова отметила, что установила камеры видеонаблюдения возле своего дома и намерена следить за всеми, кто подойдет. Кроме того, она обратилась лично к Кадырову, подчеркнув, что не боится и сделает все, чтобы его призвали к ответу в случае ее смерти.