Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб в авиакатастрофе 

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Помимо Васильева, на борту была девушка 1993 года рождения — представительница инвестиционной компании, которая собиралась развивать туристические летные маршруты к Вотчине Деда Мороза.

И Васильев, и вторая пассажирка погибли.

Ранее «Рамблер» сообщал, что небольшой вертолет Robinson потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. Воздушное судно упало в реку Сухона у населенного пункта Бобровское. В упавшем вертолете обнаружили тела погибших мужчины и женщины.