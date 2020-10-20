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Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб в авиакатастрофе 

Вероника Полынина 21 минуту назад
В Вологодской области разбился вертолет, на борту которого находился генеральный директор АО «Дед Мороз» — вотчины Деда Мороза в Великом Устюге — Олег Васильев. Об этом сообщает издание «Подъем».
Помимо Васильева, на борту была девушка 1993 года рождения — представительница инвестиционной компании, которая собиралась развивать туристические летные маршруты к Вотчине Деда Мороза.
И Васильев, и вторая пассажирка погибли.
В Татарстане упал вертолет
Ранее «Рамблер» сообщал, что небольшой вертолет Robinson потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. Воздушное судно упало в реку Сухона у населенного пункта Бобровское. В упавшем вертолете обнаружили тела погибших мужчины и женщины.
Происшествия , Видео , Олег Васильев
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