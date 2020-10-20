Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилась версия смерти найденного в Екатеринбурге с перерезанным горлом пилота 

Lenta.ru 48 минут назад
Смерть пилота с перерезанным горлом объяснили
Фото: из семейного архива
Следователи рассматривают несчастный случай как одну из версий гибели пилота, чье тело нашли в центре Екатеринбурга с перерезанным горлом. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По основной версии, мужчина, сбежавший из больницы, в которую попал с признаками пневмонии, пытался перелезть через металлический забор и нанес себе смертельные травмы о прутья. Как уточнил источник, у пилота были раны на шее, проткнута печень, а на заборе обнаружены следы крови.
Пропавшего летчика нашли с перерезанным горлом
Эту версию порталу E1.RU подтвердил очевидец, имя которого не приводится. Мужчина пояснил, что наблюдал инцидент на записи с камеры наблюдения.
В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс экспертиз.
Последние новости
Россиянам предложат ежедневные конкурсы Россиянам предложат ежедневные конкурсы США расширили санкции против «Северного потока-2» США расширили санкции против «Северного потока-2» В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Происшествия , СКР , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
��Z�o��������/�lˎ-:���I����0�y��&y �d�M 4-�vX�a��O[�}ڧ�킺q�� ��h�)�")�ٗ�d�w��?��վr�����~y�D�o�Ӗ_��1�2c�k��a�ִ�wj�v�\D`��p̉����� -;�"2��>=����ǆÂ �� %6q�dB)����Z��H��m%�!����;1�ea��V\xH� b�ȬPW�l�R��FG4��b�����ж�> PL|[�Q�C���3�#r�1�����5ԋ�gk�R8�]��#�[>�˭<����(�j��_@R�>l՗���.%i�9\o.!I�]NRk��ZF�����Fcu�%d����֬᳌���r�VA�եlK(/'m�9��2���I�l,�Ʉ�LZ"AEPh�,��<鷱���V�Z���$�n̨k8���h\�]����e�����Zsr��[��h �R�H^J�C�.�g{8�FDÐ����v%d�,����4ֈ�Q��,V�SA��L� �lO(�rM���#��!g8$�44ί6̆YO�ښ�u��ܣ�o������u�E�z݌�Vr�~��1? �����q(�d�H���a�ꡟ��U7s<���x�Б�^%��=9�1 ma:1����I8^����0��p���Nl�$슞��� M�'�C����ڏ���A�}�k:5#���KLr���c1��0���:vkǩ�Up_��L�J'�d`��&V��>���]���ֵ��ނS�K��S��CB�z��V���)݁����!N=1 *��98�1�j����I�7�!1I�MB��S16dM����gV̯I+��e[�`�3�����&��~��Lj�[�� Y�˅" Ȏ�1��j(���_�_�NF_�^�^�����'�����o9&[��s�`Y�=�ی}?z9z �ߌ��A�7�Oa�_����ж���F����W��F���h��r������'0���d���9_`�=�f�3OG'R����� B��� ;<�EO��k��wm����M˚e���| �_�O'����v�X���� �Z�! l@KS�3{�Ղ��/q�?�[�Sހu'����N�a��(�W~��?C�߫X��������b�^�T��s �����z�hoF���k �MCz(=R�Ne�$Ҟ��2�����p��~W@�\6}���P�V���A��ügo���n����ʵ��u���Z��xΊ�� �G�a��m�p! �`�* n���q���˒pɘ�Yf>��n�����`c���z+w��?�h���Wj�,;�� ��J&N�&�h�}�,�o��R��.<[��Y(q����g��!�_�q9��[���vC��ۋ��c���iUI�p���;��;������d�� ��1ɣ��%!k�0�YQ�-�X�U���>0�\+V�I��0�\�2��>T&$pܕ��{�P������Yo֕I����6�$XP���ږ�I�Q ��#"Yb^6�`-O�7��gY��"^IH��1:��(���.���D���9�f$T��� �ިn@�����̀���* h� �vwc���(WӘ#�Bg!����������>�\�����Q��� @��� ��>�tm��7W@��9�ARS�Lƪ��\QRȂ��t$�h�$�\U �2g�y�R��"�I&�㸦��eT��#f����#���>��L.7G�fX����P] ����r��U4�)m/Q��yp�\�� ���� � l�J~�Ҷ�Z� �����*
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение