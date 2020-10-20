Смерть пилота с перерезанным горлом объяснили

Следователи рассматривают несчастный случай как одну из версий гибели пилота, чье тело нашли в центре Екатеринбурга с перерезанным горлом. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По основной версии, мужчина, сбежавший из больницы, в которую попал с признаками пневмонии, пытался перелезть через металлический забор и нанес себе смертельные травмы о прутья. Как уточнил источник, у пилота были раны на шее, проткнута печень, а на заборе обнаружены следы крови.

Эту версию порталу E1.RU подтвердил очевидец, имя которого не приводится. Мужчина пояснил, что наблюдал инцидент на записи с камеры наблюдения.