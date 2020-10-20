«Помогите»: таксист вышвырнул из авто мать с ребенком 

Оренбурге таксист увез клиентку с сыном-подростком подальше от пункта назначения из-за ошибки в первоначальном заказе и вышвырнул их из салона авто в безлюдном месте, сообщает Telegram-канал Life Shot. У подростка случилась истерика.

Конфликт разгорелся из-за того, что, прибыв по адресу, указанному в заказе, пассажирка отказалась платить. Она завила, что водитель приехал не туда, куда надо. Таксист подчеркнул, что она сама указала адрес, но, услышав очередной отказ, решил проучить женщину. Он повез ее с сыном подальше от пункта назначения, требуя при этом заплатить деньги. У подростка началась истерика.

«Остановите, пожалуйста. Мы вам все деньги отдадим. Только остановите. Молю Бога просто. Помогите! Помогите!» — истошно кричит мальчик на видео.

Его мать в это время связалась со знакомым по телефону, диктовала ему адреса домов, которые проезжал водитель по пути, и просила позвонить в полицию. Она тихо просила сына успокоиться, но подросток не переставал кричать. В итоге, не выдержав криков, водитель остановил машину и силой вышвырнул пассажиров на улицу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Башкирии неадекватная пассажирка такси прославилась на весь российский интернет, устроив перепалку с водителем. Причиной конфликта стало нежелание таксиста кататься с пьяной женщиной, которая плохо ориентировалась в пространстве. Прибыв на адрес, указанный в заказе, водитель попросил пассажирку покинуть салон, но она отказалась и потребовала отвезти ее магазин. При этом она называла автомобилиста «нечистью», «амебой», «дебилом» и «чмошником». Пассажирка вышла из автомобиля только после того, как таксист начал вызывать полицию.