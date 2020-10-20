ЧП в Петербурге: массовая перестрелка в хинкальной 

В хинкальной в Санкт-Петербурге произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Вчера вечером мужчина заявил в полицию, что неизвестный выстрелил в его друга в кафе «Хачапури. Хинкали» на Варшавской улице. Полицейские прибыли на место происшествия, не застали там участников конфликта, но обнаружили гильзу и следы крови.

Некоторое время спустя в одной из больниц сообщили в правоохранительные органы о госпитализации 47-летнего мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают того, кто в него стрелял.

«112» опубликовал видеозапись, на которой в заведение общественного питания входит мужчина в спортивном костюме, а затем еще один, из-за стола встает третий. Втроем они о чем-то говорят. В какой-то момент мужчина в спортивном костюме бьет того, что встал из-за стола, рукой по лицу, затем достает из сумки предмет, похожий на пистолет, и стреляет в него, а после этого ногой бьет одного из мужчин, с которым сидел за столиком тот, в кого он выстрелил. На этом ролик заканчивается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у одного из общественных туалетов в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из его участников выстрелил из оружия. В результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего.