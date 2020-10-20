Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова отзовут гражданские иски к актеру на 3 миллиона рублей, рассказал журналистам их представитель Александр Добровинский.
"Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. Но коллеги были очень милы, с ними можно работать, мы готовы взять деньги, на следующем заседании мы отзовем гражданские иски", — сообщил он.
Сегодня защита Ефремова заявила в Мосгорсуде о готовности выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации трем родственникам Захарова, которые раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали и заявили иски по миллиону каждый — из желания заняться благотворительностью, объяснял Добровинский.
Рассмотрение жалоб на приговор продолжится 22 октября.