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Потерпевшие в четверг отзовут иски к Ефремову, заявил адвокат 

РИА Новости 20 минут назад
Потерпевшие по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова отзовут гражданские иски к актеру на 3 миллиона рублей, рассказал журналистам их представитель Александр Добровинский.

"Последний раз наличные деньги я видел на блошином рынке в 1978 году. Но коллеги были очень милы, с ними можно работать, мы готовы взять деньги, на следующем заседании мы отзовем гражданские иски", — сообщил он.

Сегодня защита Ефремова заявила в Мосгорсуде о готовности выплатить 2,4 миллиона рублей компенсации трем родственникам Захарова, которые раньше отказывались от денег артиста, ограничившись иском на "символический рубль", но затем передумали и заявили иски по миллиону каждый — из желания заняться благотворительностью, объяснял Добровинский.
Решена судьба апелляции Ефремова
Рассмотрение жалоб на приговор продолжится 22 октября.
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Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Мосгорсуд
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