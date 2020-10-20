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Защита потерпевших просит оставить наказание Ефремову без изменений 

Москва24 и ещё 3 20 октября 2020
Добровинский попросил оставить в силе приговор Ефремову
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат трех потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский попросил суд оставить приговор актеру в силе.

"Прошу суд оставить приговор Ефремову в силе, а все жалобы — без удовлетворения", — сказал адвокат.

Ранее Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП. По его словам, его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу.
22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.
Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом — в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.
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Происшествия , ДТП Ефремова , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
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