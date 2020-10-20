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Сумки Louis Vuitton и шуба: преподавателя МГИМО ограбили

Павел Тиунов
32 минуты назад
Неизвестные обокрали загородный дом 35-летней преподавательницы из МГИМО, сообщает «Комсомольская правда». Женщина не досчиталась имущества на общую сумму более миллиона рублей.
Сумки Louis Vuitton и шуба: преподавателя МГИМО ограбили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о педагоге с кафедры мировой экономики. Преподавательница с ученым званием «доцент» приехала в свой загородный дом в поселке Баковка в Подмосковье и обнаружила, что в нем побывали посторонние. Женщина вызвала полицию и перечислила правоохранителям пропавшие из дома дорогие вещи.
«2 сумки бренда Louis Vuitton, меховая шуба, некоторые предметы из золота и серебра, а также духи и часы», - цитирует издание слова источника в силовых структурах.
Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики уже выяснили, что злоумышленники пробрались в дом, отжав оконное стекло. Расследование продолжается.
В 2016 году, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили о том, что у уборщицы, трудящейся в «Газпроме», вскрыли внедорожник Mitsubishi Outlander и похитили сумку Dior за 300 тысяч рублей. Речь шла об аксессуаре из комбинированной синей и черной кожи крокодила "под зебру" c серебристой отделкой. Инцидент произошел на стоянке у бизнес-центра «Румянцево» в новой Москве. Представители «Газпрома» тогда заявили, что пользуются услугами сторонней клининговой компании, и о зарплатах ее сотрудников им ничего не известно.
Происшествия,Louis Vuitton,МГИМО,Газпром,Комсомольская правда,
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