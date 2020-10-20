Сумки Louis Vuitton и шуба: преподавателя МГИМО ограбили

В 2016 году, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили о том, что у уборщицы, трудящейся в «Газпроме»
, вскрыли внедорожник Mitsubishi Outlander и похитили сумку Dior за 300 тысяч рублей. Речь шла об аксессуаре из комбинированной синей и черной кожи крокодила "под зебру" c серебристой отделкой. Инцидент произошел на стоянке у бизнес-центра «Румянцево» в новой Москве. Представители «Газпрома» тогда заявили, что пользуются услугами сторонней клининговой компании, и о зарплатах ее сотрудников им ничего не известно.