Сумки Louis Vuitton и шуба: преподавателя МГИМО ограбили

Речь идет о педагоге с кафедры мировой экономики. Преподавательница с ученым званием «доцент» приехала в свой загородный дом в поселке Баковка в Подмосковье и обнаружила, что в нем побывали посторонние. Женщина вызвала полицию и перечислила правоохранителям пропавшие из дома дорогие вещи.