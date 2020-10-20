Адвокат Ефремова предложил потерпевшим 2,4 млн

«До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 млн рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве», — сказал адвокат Ефремова Петр Хархорин в ходе заседания Мосгорсуда, передает РИА «Новости».