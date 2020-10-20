28-летний летчик из Якутии , который пропал неделю назад после побега из больницы, был найден мертвым за гаражами жилого комплекса в центре Екатеринбурга . После того, как мужчина бежал из медучреждения, где у него заподозрили COVID-19, он перелез через забор с колючей проволокой, попав в поле зрения камер видеонаблюдения. По мнению СК, полученные им при этом травмы и стали причиной смерти - у него было перерезано горло и живот.

По данным СМИ, Валеев приехал в Екатеринбург из Якутии в командировку для повышения квалификации. В уральской столице он заболел, его госпитализировали в городскую больницу 1. «У него температура поднялась, два дня терпел, потом скорую вызвал. Его увезли в больницу, поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Температура не понижалась. Он сам парень молодой, к лекарствам не привыкший.

И на фоне лекарств, скорее всего, как говорят психологи, с которыми мы разговаривали, у него началось бредовое состояние. Пытались дозвониться по телефону до него — он выключен. Разряжен, или потерял он его», — рассказал E1.Ru Николай, супруг тети пропавшего.

Днем 13 октября он сбежал — с тех пор его местонахождение было неизвестно. Мать записала для него видеообращение с просьбой вернуться, а после прилетевшие из Якутска родственники собрали волонтеров для поисков. Пропавшего планировали искать в лесополосе.

Спустя неделю тело мужчины обнаружил охранник жилого комплекса за гаражами на улице Розы Люксембург в самом центре Екатеринбурга — у него было перерезано горло и зафиксированы рваные раны живота.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что после побега из медучреждения Валеев преодолел забор с колючей проволокой. После этого он побежал в сторону гаражей, где и был позже обнаружен его труп. Основная версия силовиков — несчастный случай. Якобы Валеев порезался, пока перепрыгивал через этот забор.

Источник E1.Ru сообщил предварительные результаты судмедэкспертизы:

«Больше похоже на несчастный случай. Проводится также исследование забора. Если будут следы крови потерпевшего на изъятом фрагменте металлического ограждения типа 3D, то смогут сделать окончательный вывод».

При этом в ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы тщательнее разобраться в обстоятельствах случившегося, по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

«Тело умершего мужчины будет направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Между тем, как пояснил E1.Ru исполняющий обязанности директора Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации Владимир Плаксин, в Екатеринбурге Валеев проходил курсы повышения квалификации с 5 октября.

«Он прилетел примерно за неделю до того, как пропал. Как и все студенты, ходил на занятия, все было нормально. Никаких нареканий к нему не было», — пояснил руководитель центра.

Ранее, 30 сентября 2020 года, тело 67-летнего сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), пропавшего в дельте Волги в Астраханской области во время научной экспедиции, обнаружили на взморье.

«Рыбаки обнаружили его. Он занимался научными исследованиями рыбных запасов», — сообщали в региональном Следкоме. Причина смерти пока не установлена.