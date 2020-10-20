Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре

19 октября в Истринском районе произошло нападение дикой рыси на гулявшую с собакой 14-летнюю девочку Сашу. Рысь сначала планировала нападение на терьера, но девочка вступилась за собаку и чуть сама не стала жертвой хищника. Позже выяснилась, что нападавшим был сбежавший от своего хозяина каракал. Местные жители рассказали, что это уже второй случай, когда рысь сбегает и перемещается по деревне. Люди надеются, что это животное больше не будет представлять опасность.