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Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре

Вадим Дроздов
17 минут назад
19 октября в Истринском районе произошло нападение дикой рыси на гулявшую с собакой 14-летнюю девочку Сашу. Рысь сначала планировала нападение на терьера, но девочка вступилась за собаку и чуть сама не стала жертвой хищника. Позже выяснилась, что нападавшим был сбежавший от своего хозяина каракал. Местные жители рассказали, что это уже второй случай, когда рысь сбегает и перемещается по деревне. Люди надеются, что это животное больше не будет представлять опасность.
Каракал или степная рысь - это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Каракал немного ближе стоит к рысям, чем другие кошки, при этом будучи гораздо ближе к пуме по морфологическим признакам.
Происшествия,Видео,Истра,
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