У преподавателя МГИМО украли шубу на миллион рублей

Издание выяснило, что в конце сентября женщина, имеющая ученое звание доцента, покинула на время поселок и переехала в Москву. В октябре, решив отдохнуть от городской суеты, она вернулась в дом и обнаружила пропажу ценных вещей.

Приехавшая на место происшествия полиция установила, что воры попали в коттедж через окно. Они украли 2 сумки бренда Louis Vuitton , меховую шубу, некоторые предметы из золота и серебра, духи и часы. Общий ущерб предварительно оценили в миллион рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за кражу и проникновение в жилище (часть 3 статьи 158 УК РФ), их разыскивают.