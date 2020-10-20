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У преподавателя МГИМО украли брендовые сумки и шубу на миллион рублей 

Мослента и ещё 2 43 минуты назад
У преподавателя МГИМО украли шубу на миллион рублей
Фото: Мослента
В загородном доме элитного поселка Баковка в Подмосковье обокрали 35-летнюю преподавательницу кафедры мировой экономики МГИМО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».
Издание выяснило, что в конце сентября женщина, имеющая ученое звание доцента, покинула на время поселок и переехала в Москву. В октябре, решив отдохнуть от городской суеты, она вернулась в дом и обнаружила пропажу ценных вещей.
Приехавшая на место происшествия полиция установила, что воры попали в коттедж через окно. Они украли 2 сумки бренда Louis Vuitton, меховую шубу, некоторые предметы из золота и серебра, духи и часы. Общий ущерб предварительно оценили в миллион рублей.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за кражу и проникновение в жилище (часть 3 статьи 158 УК РФ), их разыскивают.
В октябре в Москве у 51-летней жительницы района Раменки украли сумки разных брендов на общую сумму 17 миллионов рублей. Столичная полиция задержала подозреваемого, которым оказался безработный 22-летний мужчина.
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Комментарии
Происшествия , МГИМО , Louis Vuitton , МВД , Комсомольская правда , Московская область , Ногинск , Щелково
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