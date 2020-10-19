Раскрыты новые детали дела об убийстве учителя во Франции 

Подозреваемый в убийстве французского учителя Сэмюэля Пэти перед совершением преступления связывался в соцсетях с исламистом Абдельхакимом Сефриуи, а также с отцом одной из учениц Пэти. Об этом сообщает телеканал BFM.
Подозреваемый в нападении писал им в соцсетях после того, как они опубликовали видео с претензиями в адрес педагога. 18-летний террорист хотел выяснить подробности происходящего на уроках.
На данный момент неизвестно, ответили ли они на его запросы.
Ранее сообщалось, что отец одной из учениц и радикальный исламист Абдельхаким Сефриуи ходили к директору учебного заведения, чтобы пожаловаться на презентацию Сэмюэля Пэти, в которой тот демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
И Сафриуи, и отец студентки сейчас находятся под стражей. Также по делу о теракте в Конфлан-Сент-Онорин задержаны еще девять человек.
Как сообщал «Рамблер», уроженец Чечни, проживавший на территории Франции на протяжении последних 12 лет, Абулак Анзоров обезглавил учителя Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Трагедия произошла в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. После убийства Анзоров опубликовал фотографию головы своей жертвы в Twitter и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что он казнил одного из «адских псов, посмевших оскорбить пророка». Молодой человек был застрелен полицейскими при попытке сопротивления аресту.