Раскрыты новые детали дела об убийстве учителя во Франции 

Подозреваемый в убийстве французского учителя Сэмюэля Пэти перед совершением преступления связывался в соцсетях с исламистом Абдельхакимом Сефриуи, а также с отцом одной из учениц Пэти. Об этом сообщает телеканал BFM

Подозреваемый в нападении писал им в соцсетях после того, как они опубликовали видео с претензиями в адрес педагога. 18-летний террорист хотел выяснить подробности происходящего на уроках.

На данный момент неизвестно, ответили ли они на его запросы.

Ранее сообщалось, что отец одной из учениц и радикальный исламист Абдельхаким Сефриуи ходили к директору учебного заведения, чтобы пожаловаться на презентацию Сэмюэля Пэти, в которой тот демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

И Сафриуи, и отец студентки сейчас находятся под стражей. Также по делу о теракте в Конфлан-Сент-Онорин задержаны еще девять человек.