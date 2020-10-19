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Суд оправдал жительницу Петербурга, расчленившую соседа 

РИА Новости 22 минуты назад
Суд оправдал расчленившую соседа петербурженку
Фото: РИА Новости
Суд Петербурга счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1,5 года, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
По данным следствия, в промежуток между 29 марта и 5 апреля 2019 года Анастасия Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове пострадавшего. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров.
Алферову арестовали по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В суде она вину не признала, заявив, что оборонялась, и суд принял ее сторону, переквалифицировав обвинение на ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

"Октябрьский районный суд признал Алферову виновной по ч.1 ст.108 УК РФ, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, освободил из зала суда", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, погибший был соседом Алферовой, причина конфликта не уточняется.
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