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"Прокусила руку": под Москвой на ребенка напала рысь

Артём Кульша
1 час назад
Рысь напала на ребенка в Московской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
"Прокусила руку": под Москвой на ребенка напала рысь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несколько дней назад в одном из коттеджных поселков в Истринском районе 14-летняя местная жительница выгуливала своего йоркширского терьера, когда из кустов на собаку неожиданно набросилась рысь. Девочка сделала попытку вырвать пса из ее лап. Тогда рысь набросилась на нее. Ребенок закричал.
Мужчина, ухаживавший за соседним домом, прибежал на крик и сумел отогнать дикое животное. Кошка прокусила девочке руку, не повредив сухожилия и кости. Врачи назначили ей уколы от бешенства, так как не известно, была ли рысь привита
«Ребенок теперь очень сильно напуган. Она боится выходить из дома», — рассказала ее мать.
Родители девочки заявили о произошедшем в полицию. Ее сотрудники выяснили, что рысь принадлежит соседу семьи, а в тот день вырвалась из вольера. Полицейские передали дело в административную комиссию. Несмотря на штраф, который грозит хозяину животного, родители пострадавшего ребенка намерены через суд добиться передачи кошки в питомник или заповедник.
В августе, как сообщал «Рамблер», два диких медведя, содержавшиеся одной из коммерческих организаций в вольере на земельном участке в поселке Дагомыс (Сочи) напали на 11-летнего ребенка и убили его.
Происшествия,Московская Область,Москва,
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