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Беременная москвичка застрелила мужа и совершила суицид 

Павел Тиунов 26 минут назад
Беременная москвичка застрелила мужа и убила себя
Фото: ТАСС
Жительница столицы заподозрила супруга в измене, з