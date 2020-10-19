«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку

Сиделка избивала 90-летнюю старушку в Москве . О возможных издевательствах над бабушкой сообщил в полицию ее 50-летний внук, заподозрив неладное. После проведения доследственной проверки правоохранители выяснили, что подозрения родственника оказались не напрасными.

42-летняя женщина, оказывающая услуги по уходу за больными людьми, на протяжении долгого времени применяла физическую силу по отношению к своей пожилой подопечной, которая находится в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем.

На камеру подозреваемая объяснила свое поведение тем, что бабушка просто не хотела спать. В отношении сиделки возбуждено уголовное дело.