«Умирай, урод»: полиция задержала избивавшую старушку сиделку

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Истязания сиделкой 90-летней старушки попали на видео 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
Сиделка избивала 90-летнюю старушку в Москве. О возможных издевательствах над бабушкой сообщил в полицию ее 50-летний внук, заподозрив неладное. После проведения доследственной проверки правоохранители выяснили, что подозрения родственника оказались не напрасными.
42-летняя женщина, оказывающая услуги по уходу за больными людьми, на протяжении долгого времени применяла физическую силу по отношению к своей пожилой подопечной, которая находится в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем.
На камеру подозреваемая объяснила свое поведение тем, что бабушка просто не хотела спать. В отношении сиделки возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео
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