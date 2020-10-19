Беременная россиянка застрелила мужа и покончила с собой

Москве беременная россиянка из ревности застрелила мужа, а после покончила с собой. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram -канал «112» со ссылкой на собственные источники.

Преступление произошло в квартире супругов на Привольной улице в субботу, 17 октября. Они поздно вечером вернулись домой и между ними разгорелся скандал. В ходе конфликта мужчина заявил супруге, что больше не хочет с ней жить. В ответ она достала ружье и застрелила мужа, а затем совершила суицид.

По данным «112», женщина была на втором месяце беременности. Также известно, что она проходила лечение в психиатрической клинике.