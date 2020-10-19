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Беременная россиянка застрелила мужа и покончила с собой

Lenta.ru
59 минут назад
В Москве беременная россиянка из ревности застрелила мужа, а после покончила с собой. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники.
Беременная россиянка застрелила мужа и покончила с собой
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Преступление произошло в квартире супругов на Привольной улице в субботу, 17 октября. Они поздно вечером вернулись домой и между ними разгорелся скандал. В ходе конфликта мужчина заявил супруге, что больше не хочет с ней жить. В ответ она достала ружье и застрелила мужа, а затем совершила суицид.
По данным «112», женщина была на втором месяце беременности. Также известно, что она проходила лечение в психиатрической клинике.
Несколько месяцев назад женщина увидела фотографии супруга с девушками в интернете и стала ходить к гадалкам, чтобы спасти отношения. На одном из сеансов ей предсказали скорую смерть, после чего, по словам родных, она окончательно сошла с ума. Женщина приобрела в Евпатории оружие и ждала удобного случая для мести, который представился вечером 17 октября.
Происшествия,Москва,
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