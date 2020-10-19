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В Москве перед судом предстанет модель, вымогавшая у художника Сафронова 500 тыс. рублей 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Столичная модель вымогала у Сафронова полмиллиона
Фото: ТАСС
Таганский суд Москвы рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в от