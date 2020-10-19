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Россиянка сожгла дотла чужой дом и отделалась условным сроком 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка сожгла дотла чужой дом
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ »
Жительница города Торжка Тверской области спалила дотла чужой дом, но в итоге отделалась условным сроком. Россиянку также обязали возместить ущерб, сообщает «Afanasy.biz».
Инцидент произошел в апреле 2020 года. Тогда местная жительница, выпив алкоголь, из мести подожгла дом своего знакомого, с которым у нее были давние разногласия. Женщина вылила через форточку на занавеску керосин и подожгла ткань. В результате огонь перекинулся на стоящие вокруг вещи и уничтожил все имущество хозяина, а постройка полностью сгорела.
В качестве наказания областной суд назначил преступнице условный срок и обязал ее выплатить сумму ущерба — более 600 тысяч рублей. Представители суда отметили, что на такое относительно гуманное решение повлияло несколько факторов: местная жительница сама явилась в полицию, раскаялась в преступлении, а позже сотрудничала со следствием.
В мае 2020 года житель города Чердынь Пермского края решил отомстить своему приятелю и в состоянии алкогольного опьянения поджег дом его родителей. Причиной конфликта стало то, что мужчина не дал злоумышленнику почитать книги. Тогда будущий преступник разбил окно веранды дома, поджег спичку и кинул ее в стоящий в комнате мешок с книгами. Вскоре огонь полностью уничтожил помещение.
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Происшествия , Афанасий-бизнес , Тверская Область , Торжок
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