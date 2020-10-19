Россиянка сожгла дотла чужой дом

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Тогда местная жительница, выпив алкоголь, из мести подожгла дом своего знакомого, с которым у нее были давние разногласия. Женщина вылила через форточку на занавеску керосин и подожгла ткань. В результате огонь перекинулся на стоящие вокруг вещи и уничтожил все имущество хозяина, а постройка полностью сгорела.

В качестве наказания областной суд назначил преступнице условный срок и обязал ее выплатить сумму ущерба — более 600 тысяч рублей. Представители суда отметили, что на такое относительно гуманное решение повлияло несколько факторов: местная жительница сама явилась в полицию, раскаялась в преступлении, а позже сотрудничала со следствием.