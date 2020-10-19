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Россиянка жестко издевалась в лесу над любовницей мужа 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянка жестко издевалась в лесу над любовницей мужа
Фото: ТАСС
Жительница Красноярского края увезла любовницу мужа в лес, раздела, поставила на колени и заставила извиняться. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Около двух лет назад на тот момент 24-летний житель поселка Тура Денис познакомился и вступил в интимные отношения с на тот момент 15-летней Анастасией.
В августе 2020 года жена Дениса Татьяна увидела его переписку с ней. После этого она с двумя подругами приехала к месту жительства Анастасии. Они заманили ее в автомобиль, отвезли в лес, силой вытащили из машины, толкнули на землю, раздели до нижнего белья и заставили просить прощения, снимая все это на видео.
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Проехавшее мимо авто напугало их. После этого женщины посадили Анастасию в автомобиль и стали ездить по поселку, крича, что везут шлюху. После этого они отвезли ее домой, пригрозив опубликовать видео, если она кому-либо расскажет о произошедшем. Некоторое время спустя мать, заподозрившая неладное, разговорила девушку. После этого она обратилась в полицию.
На следующий день подруги Татьяны пришли к ней, извинились и заверили, что удалили видео. Тем временем следователи не нашли в их действиях состава преступления. В настоящее время в прокуратуру направлен административный материал за оскорбление, унижение чести и достоинства.
Между тем в отношении Дениса было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». С него была взята подписка о невыезде. На днях начинается суд.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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