Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мужчина свесился на веревке с башни Трампа, требуя разговора с ним 

РИА Новости и ещё 1 25 минут назад
Мужчина свесился на веревке с башни Трампа
Фото: © AP Photo / Julio Cortez
Молодой человек свесился на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго на большой высоте и требует, чтобы с ним поговорил президент США Дональд Трамп, сообщает местная газета Chicago Sun Timesсо ссылкой на полицию.
По данным издания, это молодой человек старше 20 лет. Он свесился на веревке с балкона 16-го этажа небоскреба примерно в 17.30 по местному времени (01.30 мск). Полицейские, которые прибыли на место, заявили, что, по их мнению, мужчина использует страховочную систему.
Представитель полиции Чикаго Том Ахерн заявил изданию, что сейчас специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты.
Полицейские перекрыли дорожное движение вокруг башни Трампа. Газета отмечает, что поблизости собралась толпа зевак, некоторые задаются вопросом, не является ли это частью съемок нового фильма "Бэтмен".
Видео дня. Супружеская пара мигрантов пытались продать сына
Последние новости
В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Происшествия , В мире , США , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор иноСМИ: Украину повергло в девальвационный шок
Обзор иноСМИ: Украину повергло в девальвационный шок
Кремль отреагировал на информацию об ударе по Армении
Кремль отреагировал на информацию об ударе по Армении
Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка
Раскрыты подробности спасения жившего в шкафу ребенка
Чумаков рассказал о конфликте с Эрнстом
Чумаков рассказал о конфликте с Эрнстом
Видео
Появилось видео подробностей теракта в Париже
Происшествия
Появилось видео обращения ОМОНа к Беларусам
01:09
Появилось видео обращения ОМОНа к Беларусам
Армия
Опубликовано видео учений разведчиков ВВО
01:00
Опубликовано видео учений разведчиков ВВО
Армия
Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео
00:56
Апокалиптическое небо над Колорадо попало на видео
В мире
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение