Мужчина свесился на веревке с башни Трампа

По данным издания, это молодой человек старше 20 лет. Он свесился на веревке с балкона 16-го этажа небоскреба примерно в 17.30 по местному времени (01.30 мск). Полицейские, которые прибыли на место, заявили, что, по их мнению, мужчина использует страховочную систему.

Представитель полиции Чикаго Том Ахерн заявил изданию, что сейчас специалист ведет переговоры с мужчиной, чтобы спустить его с высоты.

Полицейские перекрыли дорожное движение вокруг башни Трампа. Газета отмечает, что поблизости собралась толпа зевак, некоторые задаются вопросом, не является ли это частью съемок нового фильма "Бэтмен".