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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве ребенка задержан в Дагестане 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 6 часов назад
Изнасилованного ребенка нашли в канаве
Фото: ТАСС
Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, которое произошло в 2018 году в Каспийске, сообщили в МВД по Дагестану.
По «подозрению в совершении убийства и изнасилования Калимат Омаровой» задержали «36-летнего жителя селения Леваши». В следственном управлении СК по Дагестану сообщили, что мужчина «под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном». Он «дал признательные показания с проверкой на месте происшествия».
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В конце июля 2018 года восьмилетняя девочка вышла из дома в Каспийске и не вернулась. При себе у ребенка была незначительная сумма денег. Ее тело нашли в сентябре в сточной канаве возле дома. Было открыто уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», передает ТАСС.
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Происшествия , Убийство , Изнасилование , СКР , ИТАР-ТАСС , Домодедово , Каспийск , Махачкала , Московская область , Республика Дагестан
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