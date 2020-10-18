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Адвокат Конкина увидел сговор в гибели его дочери 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Адвокат Конкина увидел сговор в гибели его дочери
Фото: Instagram
Адвокат Владимира Конкина, дочь которого утонула в бассейне, передаст в СКР результаты адвокатского расследования. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на защитника Юлию Нитченко.
По ее словам, одна из версий гибели девушки предполагает сговор между сожителем Софии Михаилом Серовым и родственниками ее бывшего мужа Руслана Подгорного. Об этом говорит желание бойфренда покойной и родственников со стороны экс-супруга взять под опеку дочь Конкиной. Через девочку Подгорный якобы может претендовать на наследство великого актера, как законный представитель ребенка.

«Нам непонятен интерес Серова — у него с ребенком были достаточно конфликтные отношения, и при этом он говорит — «Пожалуйста, оставьте мне этого ребенка», — заявила адвокат.

Она отметила, что у Серова есть свой родной ребенок.

«Вполне вероятно, что они могли сговориться. Мы не знаем, это версия. Это будет проверять Следственный комитет», — заключила Нитченко.

Дочь актера Владимира Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. Родные девушки утверждают, что она отлично плавала и подозревают убийство. Отец погибшей обратился к главе СКР Бастрыкину, потребовав переквалифицировать уголовное дело.
Ранее «Рамблер» рассказывал, за что американцы любят роман и кинокартину «Как закалялась сталь», в которой сыграл Владимир Конкин.
Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , Михаил Серов , СКР
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