Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Калмыкии назвали причину гибели рыбы в водохранилище 

РИА Новости и ещё 9 27 минут назад
Названа причина гибели рыбы в Калмыкии
Фото: РИА Новости
Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.
Ранее один из пользователей Instagram опубликовал видео водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы. Закадровый голос говорит, что видео снято на водохранилище Аршань-Зельмень. СК начал проверку опубликованной информации.
По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод.

"По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", — сказал представитель ведомства.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Последние новости
В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Республика Калмыкия , Элиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Карабахе произошел изменивший ход конфликта эпизод
В Карабахе произошел изменивший ход конфликта эпизод
«Дело Навального»: спецслужбы Запада сели в лужу
«Дело Навального»: спецслужбы Запада сели в лужу
Женщину казнят в США впервые за 70 лет
Женщину казнят в США впервые за 70 лет
Выдадут уши: раскрыт новый признак COVID-19
Выдадут уши: раскрыт новый признак COVID-19
Видео
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
00:40
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
00:22
Падение детей с эскалатора в московском ТЦ попало на видео
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
03:20
Опубликовано видео задержания пассажира без маски в метро Петербурга
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
00:55
Полеты на предельно малой высоте самолётов Ан-12 и Ан-26 попали на видео
Прогулка семейства кабанов попала на видео
00:29
Прогулка семейства кабанов попала на видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Глава Ялты умер от коронавируса
00:32
Глава Ялты умер от коронавируса
Политика
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение