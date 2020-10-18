Названа причина гибели рыбы в Калмыкии

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Массовая гибель рыбы в водохранилище Калмыкии произошла, по предварительным данным, из-за критического снижения уровня воды в водоеме, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры республики.

Ранее один из пользователей Instagram опубликовал видео водоема, на берегу которого лежит много мертвой рыбы. Закадровый голос говорит, что видео снято на водохранилище Аршань-Зельмень. СК начал проверку опубликованной информации.

По данным республиканской прокуратуры, данный водоем образован из талых и дождевых вод.

"По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", — сказал представитель ведомства.