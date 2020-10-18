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Бежавший из коронавирусной больницы пациент найден мертвым в лесу 

Ura.Ru 41 минуту назад
Бежавший из коронавирусной больницы найден мертвым
Фото: РИА Новости
В Свердловской области в лесу нашли тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусом. Погибший был болен COVID-19.

«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — сообщил изданию «Между строк» пресс-секретарь следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Об исчезновении 41-летнего Дмитрия Камешкова в еще в июле заявили его родственники. Причина побега мужчины из стационара ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле неизвестна. В каком лесу нашли больного, также не уточняется.
В случае поимки Камешкову могло грозить полгода колонии за побег из больницы. Подобный случай произошел в начале октября с жителем ЯНАО. Также за побег из больницы к условному сроку приговорили зараженного коронавирусом жителя Амурской области, пишет RT. При этом за последние сутки прирост больных COVID-19 в России составил более 15 тысяч человек, уточняет «Национальная служба новостей».
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Происшествия , Александр Шульга , СКР
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