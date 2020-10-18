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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кузбассе. Эпицентр подземных толчков располагался в окрестностях городов Прокопьевска и Киселевска, передает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным службы, землетрясение произошло в 00.21 воскресенья (20.21 субботы мск) в координатах 54,05 северной широты и 86,46 восточной долготы, его магнитуда составила 4,8.
«Эпицентр события находился около угольного Краснобродского разреза, магнитуда 4,6», — сообщили РИА «Новости» в администрации города Киселевска со ссылкой на агентство по защите населения и территории Кузбасса.
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Напомним, 16 октября в результате землетрясения в районе горного хребта Бийская грива на северо-востоке Алтая в шахте Шерегешского рудника на юге Кузбасса пострадали два горняка.
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Происшествия , РАН , РИА Новости , Алтай , Кемеровская Область , Киселевск , Краснобродский , Монголия , Прокопьевск
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