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Россиянин надругался над 10-летним ребенком в подъезде дома 

Lenta.ru и ещё 5 17 часов назад
Россиянин надругался над 10-летним ребенком в подъезде
Фото: РИА Новости
В Калужской области мужчина надругался над 10-летним мальчиком в подъезде дома. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Отмечается, что инцидент произошел в городе Боровске. 53-летний мужчина выследил на улице ребенка, возвращавшегося домой, и зашел за ним в подъезд. Там он совершил в отношении мальчика действия сексуального характера и затем скрылся.
На место преступления немедленно выехали полицейские и следователи. Им удалось обнаружить следы рук подозреваемого, а позже оперативно установить и задержать его самого. Следствие ходатайствовало перед судом о заключении россиянина под стражу.
В сентябре в Кургане задержали педофила, более восьми лет находившегося в розыске. В апреле 2012 года он несколько раз ударил по голове дочь своей сожительницы и совершил насильственные действия сексуального характера. Мужчину остановила вернувшаяся с работы мать девочки. Обвиняемый сразу же сбежал с места преступления и годами скрывался от полиции, используя копию чужого паспорта.
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Происшествия , Боровск , Домодедово , Жуков , Калужская Область , Курган , Курганская Область , Московская область , Омск , Омская Область
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