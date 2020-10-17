Россиянин надругался над 10-летним ребенком в подъезде

Калужской области мужчина надругался над 10-летним мальчиком в подъезде дома. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что инцидент произошел в городе Боровске. 53-летний мужчина выследил на улице ребенка, возвращавшегося домой, и зашел за ним в подъезд. Там он совершил в отношении мальчика действия сексуального характера и затем скрылся.

На место преступления немедленно выехали полицейские и следователи. Им удалось обнаружить следы рук подозреваемого, а позже оперативно установить и задержать его самого. Следствие ходатайствовало перед судом о заключении россиянина под стражу.