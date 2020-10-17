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Женщину казнят в США впервые за 70 лет

Майк Габриелян
31 минуту назад
43-летняя американка Лиза Монтгомери станет первой женщиной, казненной в США за 70 лет. В 2004 году Монтгомери задушила беременную женщину и вырезала девочку из её матки, сообщает Daily Mail.
Женщину казнят в США впервые за 70 лет
Фото: public domainpublic domain
Накануне министерство юстиции США объявило, что осужденная Лиза Монтгомери будет казнена 8 декабря при помощи смертельной инъекции.
Монтгомери совершила чудовищное убийство в штате Миссури. Она задушила 23-летнюю роженицу и вырезала 8-месячного ребенка из утробы кухонным ножом. Монтгомери пыталась выдать младенца за своего, но ее разоблачили. Ребенок выжил, это оказалась девочка, сейчас ей 16 лет.
Убийца приехала в дом жертвы, 23-летней Бобби Джо Стиннетт, под предлогом покупки собаки. Адвокаты убийцы утверждали на суде, что Монтгомери страдала от галлюцинаций и психического расстройства – ложной беременности. Однако суд не поверил этой версии.
Последней женщиной, казнённой правительством США, была Бонни Хеди. Её лишили жизни в газовой камере в 1953 году.
Казнь Монтгомери станет девятой в США в этом году.
Правозащитники всего мира критикуют страну за узаконенные убийства, однако режим не считает нужным менять ситуацию.
Происшествия,Министерство юстиции США,Соединенные Штаты,
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