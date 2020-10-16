Москвич выпил белизну и умер

Стало известно, что в российской столице пожилой мужчина, перепутав бутылки, употребил белизну, что привело к его смерти.

На северо-западе Москвы, на улице Свободы, в одном из домов 76-летний пенсионер, желая попить, по ошибке взял вместо бутылки с водой емкость с отбеливателем. Житель столицы сделал несколько глотков, но когда осознал, что произошло, было уже поздно.

Далее пожилого мужчину срочно доставили в одно из медучреждений Москвы. Там медики несколько суток пытались помочь мужчине, тем не менее он скончался из-за химического отравления.

На данный момент организована проверка по факту случившегося, выясняются обстоятельства смерти пенсионера. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на правоохранителей.