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Выпивший по ошибке белизну пенсионер скончался в Москве 

Vse42.ru 1 час назад
Москвич выпил белизну и умер
Фото: Vse42.ru
Стало известно, что в российской столице пожилой мужчина, перепутав бутылки, употребил белизну, что привело к его смерти.
На северо-западе Москвы, на улице Свободы, в одном из домов 76-летний пенсионер, желая попить, по ошибке взял вместо бутылки с водой емкость с отбеливателем. Житель столицы сделал несколько глотков, но когда осознал, что произошло, было уже поздно.
Далее пожилого мужчину срочно доставили в одно из медучреждений Москвы. Там медики несколько суток пытались помочь мужчине, тем не менее он скончался из-за химического отравления.
На данный момент организована проверка по факту случившегося, выясняются обстоятельства смерти пенсионера. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на правоохранителей.
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Происшествия , Комсомольская правда , Москва
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