Подросток из Петербурга убийство бабушки

Девочке-подростку из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве бабушки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, трагедия произошла 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. На почве неприязни школьница нанесла несколько ударов ножом своей бабушке 1942 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В отношении девочки 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.