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Подросток из Петербурга обвиняется в убийстве бабушки 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Подросток из Петербурга убийство бабушки
Фото: Газета.Ru
Девочке-подростку из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве бабушки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, трагедия произошла 14 октября в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. На почве неприязни школьница нанесла несколько ударов ножом своей бабушке 1942 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
В отношении девочки 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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