Таксист выгнал из машины пенсионерку-инвалида 

Москве таксист выгнал пенсионерку-инвалида из автомобиля за опоздание. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Внучка женщины рассказала радиостанции, что сегодня утром вызвала для своей почти глухой бабушки такси на Профсоюзную улицу через сервис «Яндекс Go», чтобы та поехала на вокзал. Бабушка вышла из дома и встала на указанном для водителя месте до его приезда. Он прибыл в 6:32. Женщина не видела его до 6:40, когда села в машину.

«Я вас не повезу — вы опоздали», — сказал ей таксист, взял ее чемоданы и стал тянуть ее за руку из авто.

По словам внучки пенсионерки, та умоляла молодого мужчину не выгонять ее, но тот сделал это, в результате чего женщина опоздала на поезд и у нее произошла истерика.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», певица Юлия Самойлова рассказала, что около семи лет назад администратор известного магазина шуб выгнала ее оттуда, потому колеса ее кресла якобы могли испачкать пол.

В понедельник таксист и блогер Рафис Камалетдинов опубликовал видеозапись, на которой пассажирка назвала его тварью и сумасшедшим за то, что он встал в пробку и отказался ехать по выделенной полосе там, где это запрещено.