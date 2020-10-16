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Следствие наложило арест на имущество актера Алексея Баталова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве.

«Для предотвращения совершения противоправных действий, на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса», — говорится в сообщении.

Следователи запросили регистрационные дела по объектам недвижимости, которые принадлежали актеру, и направили запросы о предоставлении выписок по расчетным счетам в финансово-кредитные организации.

В ведомстве добавили, что получили образцы почерка, по которым проведут судебную экспертизу. Следователи также направили в уполномоченные органы письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.

Ранее стало известно, что вдова и дочь Баталова обманным путем лишились мастерской артиста, доли в четырехкомнатной квартире, еще двух квартир и крупной денежной суммы. Их признали потерпевшими по делу о мошенничестве.