Российских моряков спасли из нигерийского плена

"Их освобождение стало возможным благодаря скооперированным усилиям как официальных, так и не официальных, частных лиц. На протяжении длительного времени наше посольство в Нигерии и наше посольство в Камеруне, представляющее интересы России по совместительству в Экваториальной Гвинее, поддерживали регулярную связь с министрами иностранных дел этих стран, руководителями их силовых министерств и ведомств, а также с представителями спецслужб. Тем самым создавались необходимые условия для безопасного освобождения из плена наших соотечественников", — подчеркнула Мария Захарова.
"До последнего они находились в городе Калабар в Нигерии. Туда был командирован один из дипломатов посольства России в Нигерии. Российское дипломатическое представительство в Абудже и Яунде, вместе с нигерийскими и эквато-гвинейсиким властями, а также представителями судовладельца оперативно решали практические вопросы авиаперелета моряков сначала из Калабара в столицу Экваториальной Гвинеи Малабо, а затем рейсом, предоставленным правительством Экваториальной Гвинеи в Краснодар. По последним данным сегодня-завтра они вылетят на родину", — рассказала представитель МИД России.
"Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное и таким образом подошла к концу драматическая история пребывания российских моряков в пиратском плену", — подытожила Мария Захарова.