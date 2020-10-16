Российских моряков спасли из нигерийского плена

"Их освобождение стало возможным благодаря скооперированным усилиям как официальных, так и не официальных, частных лиц. На протяжении длительного времени наше посольство в Нигерии и наше посольство в Камеруне, представляющее интересы России по совместительству в Экваториальной Гвинее, поддерживали регулярную связь с министрами иностранных дел этих стран, руководителями их силовых министерств и ведомств, а также с представителями спецслужб. Тем самым создавались необходимые условия для безопасного освобождения из плена наших соотечественников", — подчеркнула Мария Захарова.