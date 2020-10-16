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Захарова рассказала об освобождении крымчан из нигерийского плена 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Российских моряков спасли из нигерийского плена
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об освобождении крымских моряков из плена, в котором их удерживали нигерийские пираты на протяжении практически полугода. Подробности были озвучены в ходе брифинга.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае нигерийские пираты захватили членов экипажа суден RIO Mitong и Djibloho. Среди них оказались три крымчанина: Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин. В начале октября стало известно, что заложников удалось освободить.

"Их освобождение стало возможным благодаря скооперированным усилиям как официальных, так и не официальных, частных лиц. На протяжении длительного времени наше посольство в Нигерии и наше посольство в Камеруне, представляющее интересы России по совместительству в Экваториальной Гвинее, поддерживали регулярную связь с министрами иностранных дел этих стран, руководителями их силовых министерств и ведомств, а также с представителями спецслужб. Тем самым создавались необходимые условия для безопасного освобождения из плена наших соотечественников", — подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что в ближайшее время моряки будут доставлены домой.

"До последнего они находились в городе Калабар в Нигерии. Туда был командирован один из дипломатов посольства России в Нигерии. Российское дипломатическое представительство в Абудже и Яунде, вместе с нигерийскими и эквато-гвинейсиким властями, а также представителями судовладельца оперативно решали практические вопросы авиаперелета моряков сначала из Калабара в столицу Экваториальной Гвинеи Малабо, а затем рейсом, предоставленным правительством Экваториальной Гвинеи в Краснодар. По последним данным сегодня-завтра они вылетят на родину", — рассказала представитель МИД России.

Она также отметила, что самочувствие моряков — хорошее.

"Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное и таким образом подошла к концу драматическая история пребывания российских моряков в пиратском плену", — подытожила Мария Захарова.

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Происшествия , Алексей Перфильев , Мария Захарова , МИД , Калабар , Камерун , Нигерия , Экваториальная Гвинея
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