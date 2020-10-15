Психдиспансер загорелся в Красноярском крае

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По данным ведомства, пожар произошел в 21.40 (мск) в наркологическом диспансере Лесосибирска. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания и пристройки.

"Произошел пожар в КГБУЗ ККПНД№1 филиал №2 Наркологическое отделение… Площадь пожара 744 квадратных метра. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 человек эвакуировались самостоятельно. В тушении пожара участвовали 59 человек и 19 единиц техники.