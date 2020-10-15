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В Красноярском крае загорелось наркологическое отделение психдиспансера 

ТАСС и ещё 4 27 минут назад
В российском регионе загорелся психдиспансер
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в наркологическом отделении Красноярского краевого психоневрологичекого диспансера № 1 в Лесосибирске, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В Лесосибирске произошел пожар в наркологическом отделении Красноярского краевого психоневрологичекого диспансера № 1. Горит кровля на площади 744 кв. метра", — сказали в ведомстве.

Горящее здание — это брусовая двухэтажная пристройка к основному зданию. Из него эвакуировались 13 человек: девять пациентов и четыре сотрудника. Они размещены в здании скорой помощи. Пострадавших нет.
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС
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