В российском регионе загорелся психдиспансер

Пожар произошел в наркологическом отделении Красноярского краевого психоневрологичекого диспансера № 1 в Лесосибирске , сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ

"В Лесосибирске произошел пожар в наркологическом отделении Красноярского краевого психоневрологичекого диспансера № 1. Горит кровля на площади 744 кв. метра", — сказали в ведомстве.

Горящее здание — это брусовая двухэтажная пристройка к основному зданию. Из него эвакуировались 13 человек: девять пациентов и четыре сотрудника. Они размещены в здании скорой помощи. Пострадавших нет.