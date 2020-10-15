Студенту из США дали в РФ 9 лет за синяк у полицейского

16 августа 2019 года Тревор напился, его русские приятели вызвали полицию. В полицейской машине, как утверждается, американец кинулся с кулаками на правоохранителей. Юноше вменили часть 2-ю 318-й статьи УК РФ
«Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». 30 июля 2020 года Головинский суд признал его виновным и дал 9 лет колонии.
Отец студента Джой Рид говорит, что обвинение строилось на показаниях полицейских, при этом они их трижды меняли, и каждый раз сторона защиты доказывала, что показания не соответствуют действительности. Кроме того, один из правоохранителей предоставил в качестве вещественного доказательства свою куртку, которую, как он утверждал, порвал Тревор. Экспертиза показала, что ее не могли порвали двумя руками с разных сторон, а не с одной, как если бы это сделал американец. Он также сообщил, что записи с камер в полицейской машине и участке оказались уничтожены. Однако при всех доказательствах невиновности студента суд встал на сторону обвинения, а приговор оказался максимально жестким.
По его словам, за последние 20 лет в России по этой статье не давали больше 8 лет тюрьмы, даже если речь шла о нападении на полицейских с ножом.