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Студенту из США дали в РФ 9 лет за синяк у полицейского

Вероника Полынина
32 минуты назад
Отец американского студента Тревора Рида, осужденного на 9 лет за пьяный дебош в Москве, обратился в СПЧ с жалобой на приговор.
Студенту из США дали в РФ 9 лет за синяк у полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет «Московский комсомолец», Тревор Рид – студент из Техаса. В 2019 году он приехал в Москву на курсы русского языка – молодой человек собирался жениться на русской.
16 августа 2019 года Тревор напился, его русские приятели вызвали полицию. В полицейской машине, как утверждается, американец кинулся с кулаками на правоохранителей. Юноше вменили часть 2-ю 318-й статьи УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». 30 июля 2020 года Головинский суд признал его виновным и дал 9 лет колонии.
Отец студента Джой Рид говорит, что обвинение строилось на показаниях полицейских, при этом они их трижды меняли, и каждый раз сторона защиты доказывала, что показания не соответствуют действительности. Кроме того, один из правоохранителей предоставил в качестве вещественного доказательства свою куртку, которую, как он утверждал, порвал Тревор. Экспертиза показала, что ее не могли порвали двумя руками с разных сторон, а не с одной, как если бы это сделал американец. Он также сообщил, что записи с камер в полицейской машине и участке оказались уничтожены. Однако при всех доказательствах невиновности студента суд встал на сторону обвинения, а приговор оказался максимально жестким.
«Адвокаты проанализировали судебную практику: столько по 318-й статье УК не дают. Никто из полицейских серьезно не пострадал. Один полицейский сказал, что у него небольшой синяк на животе, который он получил во время ношения бронежилета, но это не было подтверждено ничем в суде — только его словами. В абсолютно аналогичном уголовном деле в Ставрополе нетрезвый мужчина, находясь на заднем сиденье полицейской машины, схватил водителя, ударил другого полицейского в глаз и ранил его. Этот человек был осужден по статье 318 УК РФ часть 1 и только заплатил штраф», - рассказал отец студента.
По его словам, за последние 20 лет в России по этой статье не давали больше 8 лет тюрьмы, даже если речь шла о нападении на полицейских с ножом.
Джой Рид сообщил, что истории Тревора было посвящено заседание Конгресса США. Конгрессмены изучили российское законодательство и пришли к выводу, что приговор несправедливый. Сейчас идет процесс признания американского студента политическим заключенным.
В России Джой Рид обратился в Совет по правам человека при президенте РФ. Вскоре должна состояться апелляция на приговор.
Происшествия,Совет по правам человека,Конгресс США,Московский комсомолец,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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