Студенту из США дали в РФ 9 лет за синяк у полицейского

Отец студента Джой Рид говорит, что обвинение строилось на показаниях полицейских, при этом они их трижды меняли, и каждый раз сторона защиты доказывала, что показания не соответствуют действительности. Кроме того, один из правоохранителей предоставил в качестве вещественного доказательства свою куртку, которую, как он утверждал, порвал Тревор. Экспертиза показала, что ее не могли порвали двумя руками с разных сторон, а не с одной, как если бы это сделал американец. Он также сообщил, что записи с камер в полицейской машине и участке оказались уничтожены. Однако при всех доказательствах невиновности студента суд встал на сторону обвинения, а приговор оказался максимально жестким.